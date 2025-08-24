Mario Valentino Bruno celebra nacimiento de su hija Roma Alessandra con emotivo mensaje
El actor y presentador Mario Valentino Bruno celebró este sábado 23 de agosto el nacimiento de su hija Roma Alessandra con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde también compartió las primeras imágenes de la bebé.
Bienvenida al mundo Roma Alessandra. Con ojos llorosos y con muchísimo amor, te recibimos en este mundo hoy 23 de agosto, a primera hora de la mañana. De los mejores días y sensaciones de mi vida. Te amo mucho, Roma”, escribió el artista en la publicación.
En las fotografías se observa a Bruno sosteniendo por primera vez a su hija y posando junto a su pareja, formando un retrato íntimo de su nueva etapa como familia.