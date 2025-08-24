El diario plural del Zulia


Mario Valentino Bruno celebra nacimiento de su hija Roma Alessandra con emotivo mensaje

Expresó su emoción con un mensaje lleno de amor y gratitud. Presentó oficialmente a la pequeña Roma Alessandra ante sus seguidores. El nacimiento ocurrió la mañana del sábado 23 de agosto
MagazineVF Home
Caroline Valderrama
@versiónfinal Referencial

El actor y presentador Mario Valentino Bruno celebró este sábado 23 de agosto el nacimiento de su hija Roma Alessandra con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde también compartió las primeras imágenes de la bebé.

Bienvenida al mundo Roma Alessandra. Con ojos llorosos y con muchísimo amor, te recibimos en este mundo hoy 23 de agosto, a primera hora de la mañana. De los mejores días y sensaciones de mi vida. Te amo mucho, Roma”, escribió el artista en la publicación.

En las fotografías se observa a Bruno sosteniendo por primera vez a su hija y posando junto a su pareja, formando un retrato íntimo de su nueva etapa como familia.

Siga leyendo
Lea también

Nicolás Maduro había acusado a Trinidad y Tobago de enviar mercenarios para atacar su…

Hija de Américo de Grazia celebra su liberación: “Hoy papá duerme con mi familia"

Buque anfibio USS San Antonio zarpó este domingo desde EE. UU. a costas caribeñas

Fallece el director venezolano Luis Alberto Lamata, referente del cine y la…

Comentarios
Cargando...