Manuel Mijares fue hospitalizado por riesgo de infarto

La salud de Manuel Mijares encendió las alarmas luego de que una revista de espectáculos reportó que supuestamente fue hospitalizado el año pasado ante el riesgo de un infarto.

De acuerdo con el testimonio de una supuesta persona cercana al cantante, Manuel Mijares atravesó en 2024 por momentos complicados de salud al grado de que, presuntamente, tras una presentación tuvo que salir de urgencia al hospital.

"El año pasado tuvo una serie de presentaciones y en una de ellas tuvo que salir corriendo al hospital porque sentía un dolor muy agudo en el pecho. Realmente fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí. Temimos lo peor", afirmó.

Según las declaraciones de la fuente, la salud del cantante de 67 años sí estaba en riesgo; sin embargo, la atención médica fue oportuna, reseñó Las Estrellas.

"Le dijeron que estuvo a punto de que le diera un infarto, que afortunadamente la había librado, y que qué bueno que había decidido ir y no esperarse, porque quién sabe qué habría ocurrido de no haber tomado esa decisión a tiempo", dijo.

Entre las recomendaciones médicas, afirma la fuente, fue que Manuel Mijares presuntamente tenía que bajar de peso.

"Le dijeron que debía controlar su salud y bajar de peso para evitar que un infarto se produjera. Fue cuando Mijares empezó a reflexionar al respecto y este año ya tomó cartas en el asunto con los resultados que la gente ha visto desde hace unos meses", declaró.

La revista detalla que el cantante priorizó su salud pensando también en sus hijos y supuestamente ha perdido más de 20 kilos.