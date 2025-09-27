Madre de Justin Bieber pide que oran por él en polémica publicación en redes

Justin Bieber ha conmovido a sus seguidores con una publicación de su madre, Pattie Mallette, en la que comparte una serie de fotografías en blanco y negro del cantante. En las imágenes, Bieber luce una camiseta con la frase "reza por mí", mientras su madre expresa un emotivo llamado a sus seguidores para que lo apoyen con oraciones.

"Te animamos y oramos por ti siempre, Justin. Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti, Justin. Que toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se rompa en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo de VERDAD, LUZ y PROTECCIÓN", se lee al inicio del escrito.

El mensaje, que rápidamente se hizo viral, ha desatado una ola de solidaridad entre sus fanáticos, quienes no tardaron en enviarle mensajes de aliento y cariño. Muchos seguidores se mostraron preocupados por el estado del artista y aprovecharon la ocasión para ofrecerle palabras de fuerza y apoyo.

Este gesto de unión a través de la oración refleja el fuerte lazo que Bieber tiene con sus seguidores y el amor incondicional de su madre, quien siempre se ha mostrado dispuesta a apoyar a su hijo en todo momento. La publicación ha sido recibida con mucha calidez y esperanza por parte de su comunidad de fans.

"Llénalo hasta rebosar de tu AMOR y CONSUELO. Sigue levantándolo como una voz para tu Reino, inquebrantable y ardiente por ti, Señor. Silencia toda voz que no provenga de ti, y permite que su vida sea un testimonio valiente de tu poder, amor y gracia sanadora. Di amén si estás de acuerdo", completó otra parte del mensaje en el post..