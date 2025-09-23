Luis Fernández regresa a Maracaibo con su exitosa obra "No eres tú, ¡soy yo!"

El reconocido actor y escritor venezolano Luis Fernández regresó a la "Tierra del Sol Amada" para una función de su monólogo teatral "No eres tú, ¡soy yo!", la obra se presentará el jueves 9 de octubre a las 7:30 p.m., con una parte de los fondos destinados a beneficio del mismo Teatro Baralt.

Un espectáculo que explora las complejidades de las relaciones de pareja con un toque de humor y reflexión, es el resultado de "20 años de preguntas imposibles y respuestas improvisadas".

Fernández se mostró entusiasmado con su vuelta a la capital del estado Zulia, expresando en un video: "Estoy feliz porque por primera vez en mucho tiempo regreso a la Tierra del Sol Amada a una función especial".

Para celebrar este gran regreso, los seguidores de Luis Fernández tienen la oportunidad de ganar un par de entradas para esta función que promete ser un espectáculo, solo deben seguir unos sencillos pasos: sigue las cuentas oficiales de @versionfinalnews @magazinevf y etiqueta a dos amigos en esta publicación.