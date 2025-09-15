Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Premios Emmy 2025

La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 reafirmó su lugar como punto clave para la moda internacional, donde la innovación y la creatividad encontraron un escaparate privilegiado.

El Peacock Theater de Los Ángeles recibió a los máximos exponentes de la televisión estadounidense en la 77° edición de los galardones, la atención se repartió entre los logros artísticos y los estilos que definieron la identidad visual de la gala.

Jenna Ortega sorprendió con una de las propuestas más llamativas. El diseñador Gustavo Pucheta fue contundente al declararla como la mejor vestida de la gala.

Selena Gómez apostó por un look minimalista pero impactante, con un vestido de silueta recta en rojo vibrante, acompañado por un cuello halter de gran porte y una capa que cae desde el hombro, y se extiende en una cola larga que se convirtió en uno de los detalles más fotogénicos de la noche.

Sydney Sweeney se inclinó por un look que conjugó sensualidad y sofisticación, uno de los más celebrados de la velada. Romano expresó que la elección destaca por su sensualidad, elegancia y fuerza visual.

La dupla formada por Ben Stiller y Christine Taylor fue señalada como “impecable” por los expertos.

Mario López apostó por un estilo clásico, fiel al protocolo de gala. Mientras que el caso de Timothy Simons no convenció. Romano consideró que la elección del traje con pantalón corto no resultó apropiada para la ocasión.