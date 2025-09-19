El diario plural del Zulia


Latin Grammy excluye a Cazzu en sus nominaciones y se desata la polémica

Pepe Aguilar y Christian nodal si fueron incluidos en los premios. La famosa no ha reaccionado públicamente ante su ausencia en la lista de nominados. Todas las acusaciones fueron directamente enviadas a través de las cuentas oficiales de los premios
Jhoinelys Elles | Pasante
Tras el anuncio de las nominaciones de Los Latin Grammy 2025 este 17 de septiembre, Los fans de la cantante argentina Cazzu  estallaron las redes sociales al notar su ausencia a la lista de nominaciones. La controversia fue mayor al ver que los otros artistas como Pepe Aguilar y Christian Nodal  si fueron incluidos.

Muchos usuarios comentaron que el disco de la famosa llamado Latinaje fue unos del mejor disco del año y a no estar nominada los fans se sienten  decepcionados   con la academia por excluirla. Asimismo aseguran que el triunfo por  las nominaciones de la familia Aguilar son “compradas “.

Casi todas las acusaciones fueron directamente a las cuenta de los Latin Grammy  y ha  plataformas como TikTok,  Instagram y Twitter.

Hasta el momento, ni la Academia Latina ni los artistas han comentando algo al respecto sobre la polémica y por las creciente críticas en sus redes sociales .Tampoco Cazzu ha reaccionado públicamente ante su ausencia en la lista de nominado

 

