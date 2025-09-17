Latin Grammy 2025: Joaquina y Elena Rose encabezan la representación venezolana

La edición número 26 de los Latin Grammy ya tiene a sus nominados, y entre ellos destaca un nutrido grupo de artistas venezolanos. La ceremonia se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, y aunque Bad Bunny lidera las nominaciones generales con 12 menciones, los talentos venezolanos también se hacen notar.

Joaquina y Elena Rose son las principales representantes de Venezuela este año, ambas con cuatro nominaciones cada una. Las dos artistas compiten en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Joaquina, quien fue reconocida en 2023 como Mejor Nuevo Artista, también está nominada en Mejor Canción Pop/Rock por “no llames lo mío nuestro” y en Mejor Canción Cantautor por “Aeropuerto”.

Por su parte, Elena Rose también figura en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Orión”, y como compositora en Canción del Año por “Palmeras en el jardín”, interpretada por Alejandro Sanz.

Otros venezolanos destacados con dos nominaciones cada uno son Rawayana, Lasso, Alleh, Akapellah y Gustavo Dudamel.

Rawayana compite en Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Veneka”, junto a Akapellah, y en Mejor Canción Tropical por “Venga lo que venga” junto al colombiano Fonseca. Akapellah también está nominado en Mejor Canción de Rap/Hip Hop por “Parriba”, colaboración con el argentino Trueno.

El artista Alleh aparece en Mejor Nuevo Artista y en Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por “Capaz”, colaboración con Yorghaki. Lasso, por su parte, compite en Mejor Álbum Pop/Rock con Malcriado y en Mejor Canción Pop/Rock por “Lucifer”.

El reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel está nominado en Mejor Álbum de Música Clásica por Revolución Diamantina, junto a la compositora mexicana Gabriela Ortiz y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. También figura en Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por la misma obra, que incluye cuatro actos: Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies y Act IV: Speaking The Unspeakable.

El grupo C4 Trío, conformado por los cuatristas Jorge Glem, Héctor Molina, Edward Ramírez y el bajista Rodner Padilla, está nominado en la categoría Mejor Canción de Raíces por “Aguacero”, en colaboración con Luis Enrique.

Finalmente, el rapero Big Soto completa la lista de venezolanos nominados con una candidatura en Mejor Canción de Rap/Hip Hop por “El favorito de mami”, tema que interpreta junto al puertorriqueño Eladio Carrión.

Además de Bad Bunny, que lidera con 12 postulaciones, los artistas argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera también destacan con 10 nominaciones cada uno.