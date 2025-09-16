La vida de Robert Redford: Amor tardío, la pérdida de su hijo y su hogar en las montañas de Utah

El actor Robert Redford ha fallecido a los 89 años en su casa en Utah, poniendo fin a una vida llena de éxitos tanto personales como profesionales. Con una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los mayores íconos del cine, Redford dejó una huella imborrable en Hollywood y fue, en su juventud, uno de los más grandes sex symbols de la industria. Su vida, sin embargo, estuvo marcada por momentos de gran felicidad, pero también por tragedias personales, como la muerte de su hijo James y las relaciones familiares que siempre fueron esenciales para él.

Los inicios de Robert Redford

Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, bajo el nombre de Charles Robert Redford Jr., el actor creció en un hogar modesto. Su padre, Charles Robert Redford Sr., era ingeniero comercial, mientras que su madre, Martha Hart, trabajaba como secretaria. Redford mostró su amor por el arte y los deportes desde temprana edad, destacándose en natación y béisbol durante su adolescencia en Van Nuys, California.

Desde joven, se inclinó hacia las artes, comenzando a involucrarse en actividades teatrales en la Van Nuys High School. Tras no completar sus estudios universitarios en la University of Colorado Boulder, Redford se trasladó a Nueva York para estudiar en la American Academy of Dramatic Arts y, además, se formó como pintor en el Pratt Institute y la Art Students League, lo que mostró su interés por el arte visual y su creatividad multidisciplinaria.

La vida personal de Robert Redford: amor y familia

Redford tuvo dos matrimonios importantes en su vida. El primero fue con Lola Van Wagenen, con quien estuvo casado desde 1958 hasta 1985. Juntos tuvieron cuatro hijos: Shauna, Amy, David y James. Lamentablemente, su hijo James murió a los 58 años debido a un cáncer de hígado. James Redford fue un documentalista y activista que cofundó, junto a su padre, la organización The Redford Center, dedicada a financiar documentales sobre temas ambientales.

Tras su divorcio de Lola, Robert Redford comenzó una relación con Sibeal Pounder en 2009. Juntos compartieron intereses como las artes y la sostenibilidad. Aunque Redford intentó siempre mantener su vida privada lejos del ojo público, en diversas entrevistas destacó la importancia de la educación y la familia en su vida.

Un hombre de muchas pasiones: arte, naturaleza y activismo

Además de su exitosa carrera cinematográfica, Redford era un apasionado pintor y coleccionista de arte. Su vida siempre estuvo muy ligada a la naturaleza, el senderismo, la pesca con mosca y otras actividades al aire libre. El actor promovió la sostenibilidad y el activismo ambiental, utilizando su fama para apoyar causas relacionadas con la protección del medio ambiente.

El legado cinematográfico de Robert Redford

Redford comenzó su carrera en la década de 1950, en el mundo del teatro y la televisión, pero fue en 1962 cuando obtuvo su primer papel cinematográfico significativo en "War Hunt". A partir de ahí, se convirtió en una figura clave del cine de Hollywood, participando en películas icónicas de los años 60 y 70. "Memorias de África" (1985) es una de las más destacadas de su filmografía, y le permitió consolidarse como uno de los grandes nombres del cine estadounidense.

Un legado importante de Redford es la fundación del Sundance Institute en 1981 y la creación del Sundance Film Festival, un festival de cine independiente que hoy en día es uno de los más influyentes del mundo. Gracias a esta iniciativa, Redford apoyó a muchos cineastas emergentes y contribuyó al desarrollo del cine independiente, ayudando a que historias y talentos desconocidos llegaran al gran público.

A lo largo de su carrera, Robert Redford recibió numerosos premios, incluidos un Oscar como Mejor Director, Globos de Oro y la Medalla Nacional de las Artes, consolidándose no solo como actor, sino también como un influyente director y productor.

La paz en su rancho de Utah

A pesar de la fama y el ajetreo de su carrera, Redford siempre mantuvo un vínculo especial con el estado de Utah, donde compró terrenos en 1961 para preservar el paisaje de Sundance, cerca del monte Timpanogos. A lo largo de los años, expandió su propiedad y fundó el Sundance Institute. Su hogar en Sundance, diseñado por el arquitecto John Shirley, se integra de forma armónica con el paisaje montañoso, utilizando materiales locales y respetando la vegetación circundante.

En 2024, su esposa, la artista Sibylle Szaggars Redford, puso a la venta su casa en Sundance por $3.995 millones, una propiedad de 3.536 metros cuadrados construida en 1988, que cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, una chimenea de piedra y vistas panorámicas de Mount Timpanogos.

El rancho, que ha sido un refugio de paz y reflexión para Redford en sus últimos años, simboliza su conexión con la naturaleza y su amor por los espacios abiertos, un amor que marcó su vida y su legado.