La venezolana Paola Guzmán representará a Bolivia en el Miss International 2025

La elección de Paola Guzmán como Miss International Bolivia 2025 encendió la polémica este jueves en el mundo de los certámenes de belleza. La modelo venezolana, de 22 años, fue presentada oficialmente en Santa Cruz y representará a Bolivia en el concurso internacional que se celebrará en noviembre. Guzmán sucede a Camila Roca, quien en 2024 logró el título de primera finalista.

“Llevar orgullosamente el nombre de Bolivia y mostrar una pequeña ventana de nuestro país al mundo me emociona”, declaró la nueva reina, comprometiéndose a dar lo mejor de sí. “El año pasado alcanzamos el título de virreina internacional, pero mi meta es traer la corona a casa”, añadió.

Aunque nació en Venezuela, Guzmán mantiene un estrecho vínculo con Bolivia desde la infancia. En una entrevista con el blogger Jorge Encinas, contó que desde los 13 años pasaba sus vacaciones en el país junto a su padre y que allí aprendió danzas folclóricas como el tinku, la saya y la chacarera. Tras cumplir la mayoría de edad, decidió establecerse de forma permanente en territorio boliviano.

Bolivia ha tenido destacadas participaciones en el Miss International, aunque aún no ha logrado ganar la corona. En 2017, Carla Maldonado obtuvo el título de Miss International América; en 2023, Vanessa Hayes fue cuarta finalista; y en 2024, Camila Roca se ubicó como virreina. En contraste, Venezuela acumula nueve coronas, la más reciente en 2023 con Andrea Rubio.