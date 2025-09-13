La modelo venezolana Osmariel Villalobos es sometida a una bipsia para descartar cáncer de seno

La modelo venezolana Osmariel Villalobos ha usado sus plataformas digitales para compartir una experiencia de salud personal con el fin de enviar un mensaje de concienciación sobre la importancia de la detección temprana de enfermedades. Villalobos relató que, tras notar un bulto en su seno derecho, un examen médico posterior reveló la presencia de otro mucho más pequeño y que ella no había detectado. Este último fue objeto de un estudio más profundo.

"Hace unos meses sentí una pelotita en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que no era nada, pero durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado", explicó Villalobos.

La también presentadora de televisión informó que, para descartar cualquier diagnóstico de gravedad, fue sometida a una biopsia. “Esa sí llamó la atención del doctor y me mandaron a hacer una biopsia para descartar cáncer”, comentó.

En su mensaje, Osmariel compartió sus emociones al enfrentar esta situación. “No les voy a mentir, estoy ansiosa”, expresó, y añadió que se decidió a hacer pública su experiencia para inspirar a otros a no ignorar las señales que envía el cuerpo.

Villalobos enfatizó la importancia de la prevención y el autoexamen. "Decidí hablar de esto porque creo que muchas veces ignoramos las señales de nuestro cuerpo. Pensamos que si no duele, no es importante. O que somos muy jóvenes o que estamos muy ocupadas para ir al médico", reflexionó. “La verdad es que escuchar tu cuerpo puede salvar tu vida. Así que si sientes algo raro, por más pequeño que sea, revísate. Hazte tu chequeo, no lo dejes pasar”, concluyó.