La experiencia "Sin reglas" llega a Cinepic con el concierto de July & Naoh

El aclamado dúo venezolano July & Naoh presenta su esperado concierto "Sin Reglas" el domingo 26 de octubre a las 2:00 pm en la Sala 1 de Cinepic, ubicada en el Sambil La Candelaria. Las jóvenes artistas, reconocidas por su ascenso a los primeros puestos de la cartelera musical nacional, prometen un espectáculo único y vibrante, donde el público asistente podrá disfrutar de una tarde inolvidable con contenido exclusivo y sorpresas.

Este show marca la segunda presentación oficial de las intérpretes en un formato en íntimo donde interpretarán lo más reciente de su material, y también harán un repaso por las primeras canciones que marcaron el inicio de su carrera.

Sumado a esto, July & Naoh mencionaron que contarán con artistas invitados que las acompañarán en el escenario. La puesta en escena asegura una vivencia sonora inigualable, al combinar la energía contemporánea con mensajes positivos, atrayendo a audiencias de cualquier edad.

La producción tendrá con un potente despliegue visual que incluye múltiples juegos de luces, coreografías y sorpresas pensadas para mantener al público emocionado durante toda la velada. Las cantantes agradecen el valioso respaldo de sus patrocinadores por sumarse a esta iniciativa. Entre las marcas que apoyan la actividad se encuentran: Bancamiga, Full Pizza, Slik, Pomposso, Aerovisual, Peppa Kids, Percas Fashion, Porcel Producciones y Casanova Proevents, todas firmemente comprometidas con la promoción del talento emergente.

"Quienes asistan al evento disfrutarán de un material musical inédito. Este concierto es muy especial para nosotras y les invitamos a acompañarnos ", comentaron July & Naoh.

Las entradas están disponibles en las taquillas de Cinepic, en la web www.cinepic.com.ve, y a través de su número de WhatsApp oficial. Todos los interesados podrán adquirir sus boletos con facilidad para asegurar su lugar en un evento pensado para disfrutar en familia.

Sigue a July & Naoh en Instagram como @julynaoh para conocer sus próximos proyectos. Además, no olvides seguir a @cinepic_ve para estar al tanto de todas las novedades que traen.