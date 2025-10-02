Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrán la boda más costosa de la historia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su matrimonio tras casi una década juntos, lo que ha generado enormes expectativas en el mundo del espectáculo y el deporte.

La influencer española confirmó la noticia en sus redes sociales con un emotivo mensaje y una foto mostrando un impresionante anillo de compromiso valorado en varios millones de euros. Esta boda promete no ser solo un evento extremadamente personal, sino un espectáculo global por su magnitud y lujo.

El evento se perfila como la boda más lujosa de la historia, con estimaciones que sitúan el costo entre 12 y 50 millones de dólares. Cristiano Ronaldo ha sorprendido con regalos que incluyen un Porsche, relojes de alta gama y ropa de diseñadores exclusivos para Georgina, lo que subraya la grandiosidad que acompañará la celebración.

Los expertos en moda y farándula ya especulan que este enlace podría ser el acontecimiento social más caro y espectacular que se haya visto en el siglo.

El lugar escogido para la ceremonia es Madeira, Portugal, tierra natal de Cristiano Ronaldo. Se rumorea que se celebrará días después del Mundial de Fútbol 2026, fecha en la que el astro portugués planea retirarse, cerrando así una etapa gloriosa antes de dar paso a esta nueva celebración personal.

La pareja quiere un evento exclusivo, en el que se espere la presencia de invitados destacados y estrellas deportivas internacionales.

La organización está proyectada para ser un despliegue sin precedentes en términos de seguridad, comodidad y lujo, con más de un año para los preparativos. La combinación del talento deportivo y la influencia mediática de ambos promete captar la atención mundial, convirtiendo la boda en un fenómeno mediático global.

Los ojos del mundo estarán puestos en esta ceremonia, que busca marcar un antes y un después en la historia de las bodas de alta sociedad.