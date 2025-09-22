La autenticidad de Miss Zulia, Valeria Di Martino, rompe esquemas en la capital

Valeria Di Martino demuestra que la autenticidad es su mejor carta para conquistar la corona. "Yo no soy una venezolana cualquiera, soy de Maracaibo, soy de una maracucha rajá", declara con orgullo la miss en uno de los videos.

Su espontaneidad es tan genuina que incluso bromea sobre su propia preparación: "Me falta un poquitico más de baile. Está bien, tengo que ser sincera".

Esta actitud, tan poco común en el estricto mundo de los concursos de belleza, ha generado una conexión instantánea con el público que valora su autenticidad.

Valeria también ha demostrado tener un plan de apoyo muy particular, asegurando que su madre y su novio la visitan para ayudarla, aunque en realidad bromea sobre la verdadera función de sus allegados: "Su mayor servicio aquí, su función, es bueno, ser mis choferes en realidad".

El camino al Miss Venezuela es un desafío, pero la joven parece afrontarlo con humor y confianza, incluso cuando no la llaman o la gente comenta sin conocerla.

Ustedes quieren que yo me muera y no me voy a morir, voy a ganar," afirma con determinación.

Su manera de ser, que combina la elocuencia y el carisma de su tierra natal, la ha posicionado como una de las candidatas más populares de la contienda. Con su personalidad fuera de lo común y su actitud directa.