Kourtney Kardashian y Travis Barker buscan ampliar la familia: consideran la subrogación si no logran embarazo natural

Los famosos han compartido abiertamente su deseo de tener más hijos. Si los intentos no resultan exitosos, la pareja estaría abierta a explorar la gestación subrogada como alternativa. Sin embargo, el vínculo familiar sigue siendo una prioridad para ambos.
A pesar de haber desmentido recientemente los rumores de un nuevo embarazo, Kourtney Kardashian y Travis Barker no han abandonado sus planes de agrandar la familia. Según informó RadarOnline.com los padres del pequeño Rocky, de 21 meses,”han estado intentando concebir de manera natural y de forma constante”.

“Han estado intentándolo a la antigua usanza prácticamente sin parar”, reveló una fuente cercana al medio. Sin embargo, si los intentos no resultan exitosos, la pareja estaría abierta a explorar la gestación subrogada como alternativa.

“Eso les funcionó bien a sus hermanas  Kim y Khloé”, agregó la fuente, haciendo referencia a las experiencias previas dentro del clan Kardashian.

Los famosos, quienes contrajeron matrimonio en 2022, han compartido abiertamente su deseo de tener más hijos, y su proceso ha sido seguido de cerca por los fanáticos. El vínculo familiar sigue siendo una prioridad para ambos, y no descartan recurrir a todos los medios disponibles para cumplir su sueño.

