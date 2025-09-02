Keanu Reeves prohíbe por contrato que en sus películas le retoquen digitalmente la cara

El actor canadiense Keanu Reeves, estrella de Matrix, admitió que prohíbe a los productores de sus filmes que su cara sea alterada con retoques digitales en el final cut (versión final de la película).

Reeves profundizó sobre este tema en plena promoción de su inminente estreno John Wick: Capítulo 4, al tiempo que alerta sobre el poder cada vez más peligroso de las corporaciones de internet en la era digital.

En una entrevista con la revista Wired, el actor de Matrix explicó por qué se niega a permitir que se realicen retoques digitales a sus actuaciones en posproducción. De hecho, explicó, tiene una cláusula real en sus contratos cinematográficos prohibiéndolos.

​“Sí, digitalmente -le dijo-. No me importa si alguien parpadea durante una edición”, dijo Reeves. “Pero al principio, a comienzo de la década de 2000, o podría haber sido en la década de 1990, con un agregado directamente cambiaron mi interpretación. Agregaron una lágrima a mi rostro y yo pensaba: 'Podría no haber actuado!'”.

Llevada a esta época de tecnología digital avanzada e Inteligencia Artificial, en definitiva, Reeves vuelve a poner sobre la mesa un debate que estalló fuerte a partir d los 90 en el mundo de la fotografía, cuando se naturalizó el uso del Photoshop para retocar fotos.

Sus comentarios llegan en un momento de gran fascinación por la tecnología antiage utilizada en Harrison Ford para la próxima Indiana Jones and the Dial of Destiny para hacer que el actor luzca como Indy antiguo.

“Lo que es frustrante de eso es que pierdes tu agencia”, dijo Reeves sobre las falsificaciones profundas. “Cuando actúas en una película, sabes que te van a editar, pero estás participando en eso. Si entras en deepfakeland (tierra falsa) no tiene ninguno de tus puntos de vista. ¡Eso asusta!”

Y agregó: "Será interesante ver cómo los humanos manejan estas tecnologías. Están teniendo tales impactos culturales y sociológicos, y la especie está siendo estudiada. Ahora hay demasiados datos sobre nuestros comportamientos".