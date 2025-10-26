Kate del Castillo sorprende al recibir un muñeco hiperrealista como regalo de cumpleaños

La actriz mexicana Kate del Castillo vivió un cumpleaños inolvidable al recibir un regalo que causó sorpresa y ternura por igual. En el marco de su celebración número 53, su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena, le obsequió un muñeco hiperrealista tipo “baby reborn”, gesto que rápidamente se convirtió en tema viral.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de La Reina del Sur compartió el emotivo momento en que abre el regalo y descubre al “bebé”, bromeando con humor al decir que el muñeco “heredó su expresión”.

La publicación provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron tanto la creatividad del obsequio como la actitud divertida de la actriz. Algunos usuarios destacaron el realismo del muñeco, mientras otros celebraron la complicidad entre la pareja.

Con este peculiar detalle, Kate del Castillo volvió a conquistar a su público mostrando su faceta más espontánea y cercana, en una celebración que, sin duda, quedará grabada como una de las más originales de su vida.