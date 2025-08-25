Karol G, primera artista latina en la historia del cabaré Crazy Horse París

La colombiana Karol G será la primera artista latina invitada en el icónico cabaré Crazy Horse de París, donde ofrecerá un espectáculo exclusivo del 25 al 28 de septiembre.

Durante esas cuatro noches, la estrella presentará ocho funciones que incluirán números creados a medida y varios temas de su más reciente álbum Tropicoqueta, lanzado el pasado 20 de junio.

El legendario cabaré, fundado en 1951, destacó que la cantante y compositora, reconocida con un Grammy y considerada una de las artistas más influyentes del mundo, sumará su impronta a la lista de personalidades que han pasado por su escenario, como Dita Von Teese, Viktoria Modesta, Violet Chachki o Lisa de Blackpink.

Figura destacada de la industria musical mundial, va a imponer su estética poderosa, femenina y audaz, en perfecta resonancia con el espíritu del cabaret”, subrayó la institución.

Para Andrée Deissenberg, directora de creación y marcas del Crazy Horse, Karol G representa “un verdadero girl power”, lo que la vinculó de inmediato con el espíritu del cabaré.