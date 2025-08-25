El diario plural del Zulia


Karol G, primera artista latina en la historia del cabaré Crazy Horse París

El espectáculo fusionará su estética latina con la tradición del cabaré francés. Crazy Horse la describe como figura global y referente de empoderamiento femenino. Su presencia se suma a la lista de estrellas invitadas del mítico lugar
MagazineVF Home
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial

La colombiana Karol G será la primera artista latina invitada en el icónico cabaré Crazy Horse de París, donde ofrecerá un espectáculo exclusivo del 25 al 28 de septiembre.

Durante esas cuatro noches, la estrella presentará ocho funciones que incluirán números creados a medida y varios temas de su más reciente álbum Tropicoqueta, lanzado el pasado 20 de junio.

El legendario cabaré, fundado en 1951, destacó que la cantante y compositora, reconocida con un Grammy y considerada una de las artistas más influyentes del mundo, sumará su impronta a la lista de personalidades que han pasado por su escenario, como Dita Von Teese, Viktoria Modesta, Violet Chachki o Lisa de Blackpink.

Figura destacada de la industria musical mundial, va a imponer su estética poderosa, femenina y audaz, en perfecta resonancia con el espíritu del cabaret”, subrayó la institución.

Para Andrée Deissenberg, directora de creación y marcas del Crazy Horse, Karol G representa “un verdadero girl power”, lo que la vinculó de inmediato con el espíritu del cabaré.

Encontrar beats latinos en este escenario es algo inédito en más de 70 años, pero su personalidad única nos conquistó. En realidad, Karol G ya era plenamente Crazy Horse”, afirmó.

Siga leyendo
Lea también

Xabi Alonso deja las cosas claras a Vinicius Jr.: “Nadie tiene su lugar garantizado”

Un 40 % de las unidades de transporte público están inoperativas

Denuncian la aprehensión de coordinadora regional de Vente Venezuela en Bolívar

Trump impulsa orden ejecutiva para castigar con cárcel la quema de bandera

Comentarios
Cargando...