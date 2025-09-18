Karol G nominada al latín Grammy, Yailin queda fuera de la lista

Karol G ha sido nominada a los Latin Grammy en la prestigiosa categoría de Mejor Canción del Año, un reconocimiento que reafirma su éxito y consolidación en la escena musical internacional.

La cantante colombiana sigue destacándose con su talento y su creciente popularidad dentro de la industria.

En contraste, Yailin, considerada una de las artistas más virales del momento, no logró obtener ninguna nominación en esta edición de los Latin Grammy. Su ausencia en la lista sorprendió a muchos seguidores y provocó diversas reacciones en redes sociales, generando un debate sobre su lugar en el panorama musical actual.

Además de su nominación, Karol G ha sido confirmada como artista principal del festival Coachella 2026, uno de los eventos musicales más importantes y prestigiosos a nivel mundial. Su participación en este festival promete ser uno de los momentos más destacados de la edición, atrayendo la atención de una audiencia global.

Este reconocimiento y su protagonismo en Coachella consolidan a Karol G como una figura clave en la música latina y global. Su carrera continúa en ascenso, rompiendo fronteras y conquistando nuevos públicos con cada paso que da.

Por su parte, Yailin deberá esperar para alcanzar este nivel de reconocimiento oficial, aunque mantiene su relevancia como fenómeno viral y figura destacada en la música urbana.