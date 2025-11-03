Karol G lanza colección “Tropicoqueta” junto a Diesel

La cantante colombiana Karol G sorprendió una vez más a sus fanáticos con su estilo único al unirse a la marca de moda italiana Diesel para presentar una colección exclusiva que contiene todo el aura urbano y tropical de su álbum “Tropicoqueta”.

La cápsula consta de nueve piezas que Glenn Martens, director creativo de Diesel, concibió como “una celebración de la música y el espíritu creativo” de la artista colombiana, al tiempo que posee el ADN libre y desafiante de la marca.

La línea cuenta con ropa casual, prendas en denim, trajes de baño y accesorios en tonos naranja y con estampados de flor de loto y coco que rememoran la portada del disco.

Piezas como un bikini metálico naranja, un traje de baño enterizo y un vestido tejido naranja cuentan con estampados en posiciones estratégicas, mientras que una camiseta blanca con detalles en color destaca por la frase que lleva impresa: “Latina foreva”, tema icónico de su producción musical.

La cápsula también incluye una chaqueta tipo biker y unos shorts largos de mezclilla gris cuyo look se eleva gracias a su superficie estampada en mylar plateado y dorado. La colección se complementa con una gorra beisbolera, gafas y una versión exclusiva del bolso Double-D de Diesel, el cual fue diseñado por la misma Karol G.

“Esta colección con Diesel está muy cerca de mi corazón”, declaró la intérprete colombiana sobre la colaboración. “Para mí, Diesel representa todo lo que Tropicoqueta significa: libertad, autoexpresión y salir de tu zona de confort. He amado la marca durante mucho tiempo, así que llevar el universo de Tropicoqueta a la moda con ellos llegó en el momento perfecto”.