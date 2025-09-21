Kapo confirma histórico concierto en Bogotá tras éxito internacional y colaboraciones destacadas

El cantante colombiano Juan David Loaiza, conocido artísticamente como Kapo, anunció su primer concierto en solitario en Bogotá para el próximo 7 de marzo de 2026.

El evento, calificado por el propio artista como “el más importante de su carrera”, será producido por la promotora Gus Rincón.

Con 9,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, Kapo se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la escena musical urbana. Sus temas más populares, Ohnana (291 millones de reproducciones) y Uwaie (277 millones), lo posicionan entre los artistas más escuchados de Colombia.

El anuncio llega tras la gira internacional Por si alguien nos escucha, que lo llevó a presentarse en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, además de Montreal y Toronto en Canadá, y varias capitales españolas, donde consolidó su proyección internacional.

En 2025, el artista de 27 años celebró colaboraciones con Camilo y Feid, en los temas Esta es tu casa nena y X ti, respectivamente. Su estilo único, que mezcla afrobeat y reguetón con un lenguaje propio bautizado “Ohwauka”, le ha permitido destacarse como una figura innovadora dentro de la nueva generación musical.