Kailey Levy debuta en el cine junto a su padre William Levy

La hija de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Kailey Levy, da un gran paso en su carrera al debutar en el cine. A sus 15 años, la joven actriz comparte créditos con su papá en "Bajo un Fuego", una película que marcará su entrada oficial al mundo de la actuación. Esta colaboración es especial, ya que es la primera vez que padre e hija trabajan juntos en un proyecto de ficción.

Kailey, quien había expresado su deseo de ser actriz desde pequeña, finalmente ve su sueño hecho realidad. En sus redes sociales, ha compartido su emoción por formar parte de este proyecto, agradeciendo a sus padres por su apoyo constante. “Trabajar junto a mi papá ha sido un regalo”, escribió Kailey, reflejando lo especial de esta experiencia familiar.

Por su parte, William Levy también se mostró profundamente orgulloso de su hija. “Verla crecer y ahora compartir este sueño juntos es algo único”, comentó en su cuenta de Instagram. El actor destacó lo emocionante que ha sido ver a su hija dar sus primeros pasos en el cine, y aseguró que este proyecto tiene un significado especial para él, ya que está trabajando con su hija en una de las experiencias más importantes de su carrera.

La película "Bajo un Fuego" es un thriller dramático en el que ambos actores interpretan personajes cuya relación se ve puesta a prueba por situaciones extremas. La oportunidad de trabajar juntos en este proyecto les ha permitido mostrar no solo su talento actoral, sino también una química única, ya que ambos comparten un fuerte lazo familiar en la vida real.

Kailey Levy ha dejado claro que este debut es solo el comienzo de lo que espera sea una carrera exitosa en la actuación. Aunque ha estado en los reflectores por ser hija de dos figuras del entretenimiento, la joven ha buscado siempre destacar por su talento propio. Con este primer trabajo, la joven demuestra que está lista para forjar su propio camino en la industria del cine.

Con "Bajo un Fuego", Kailey Levy marca su entrada al mundo del cine, y su nombre empieza a sonar con fuerza. Gracias al apoyo incondicional de sus padres y su dedicación, la joven actriz tiene por delante un futuro prometedor en el entretenimiento.