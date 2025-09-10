Jurassic World Rebirth podría tener segunda parte con Scarlett Johansson

El estreno de Jurassic World Rebirth se convirtió, como no podía ser de otra forma, en un nuevo éxito para la saga jurásica. La franquicia continúa demostrando que es un seguro en taquilla entrega tras entrega, consolidándose como una de las favoritas del público en todo el mundo.

Esta última película logró captar la atención tanto de los fanáticos antiguos como de nuevas generaciones, recuperando la energía que a algunos les faltó en la entrega anterior. Para esta película, Universal Pictures confió en Gareth Edwards como director, con el objetivo de reavivar el interés del público tras Dominion, que no tuvo la acogida esperada entre los fans.

El regreso de Edwards ha sido clave para darle un enfoque renovado y fresco a la saga, equilibrando acción, aventura y efectos especiales de última generación. Su trabajo parece haber cumplido con creces, consolidando Rebirth como una de las mejores entregas recientes.

Debido al gran éxito y la buena recepción, no es de extrañar que Universal Pictures esté considerando darle continuidad a la historia con otra secuela.

Según el insider Daniel RPK, la nueva entrega ya estaría en desarrollo y contaría con Scarlett Johansson encabezando el elenco. La actriz, conocida por sus papeles de acción, podría aportar una energía diferente y fresca a la saga, prometiendo ofrecer algo nuevo a los seguidores.

En contraste con todos estos elementos, la posibilidad de una secuela de Jurassic World Rebirth parece cada vez más cercana, la combinación de un director experimentado, un elenco prometedor y una historia que sigue atrayendo a millones de espectadores prevé una nueva etapa para la saga, que aún tiene mucho por mostrar en la pantalla grande. Los fanáticos ya esperan ansiosos las novedades que podrían revelarse pronto sobre este esperado proyecto.