El diario plural del Zulia


Jueza rechaza demanda de Drake contra Universal por letra polémica de Kendrick Lamar

La jueza determinó que las letras constituyen opiniones, no difamación. El tema se interpretó durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Drake respondió con un ‘diss track’, negando las acusaciones en su canción
MagazineVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

La jueza estadounidense Jeanette Vargas desestimó la demanda por difamación presentada por Drake contra Universal Music Group. El rapero buscaba responsabilizar al sello por la promoción de la canción de Kendrick Lamar Not Like Us, que lo acusa de pedofilia.

Vargas sostuvo que las afirmaciones de Lamar se presentan como opiniones y no como hechos verificables, por lo que no constituyen difamación, según informó Variety. Con ello, se da por cerrado un conflicto que trascendió el ámbito del rap y llegó a la cultura pop.

El tema fue interpretado en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos del país. La jueza enfatizó que el contexto de batalla de rap influye en cómo el público percibe las letras, que se consideran retórica y opinión.

Lanzada el 4 de mayo de 2024, Not Like Us incluye acusaciones que Lamar había repetido durante más de diez años sobre Drake y su supuesta hija secreta. La demanda de Drake alegaba que Universal explotó dichas acusaciones de forma peligrosa y lucrativa, aunque no mencionaba directamente al cantante.

En respuesta, Drake lanzó The Heart Part 6, un ‘diss track’ donde niega rotundamente cualquier conducta inapropiada, manteniendo vigente la rivalidad entre ambos artistas.

Siga leyendo
Lea también

Jefe del Pentágono anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para “detener en seco” a…

María Corina Machado asegura que Maduro "deberá salir con o sin negociación"

Macron reinstala a Lecornu primer ministro tras su reciente dimisión

Detonación en fábrica de explosivos en Tennessee deja al menos 19 desaparecidos

Comentarios
Cargando...