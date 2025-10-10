Jueza rechaza demanda de Drake contra Universal por letra polémica de Kendrick Lamar

La jueza estadounidense Jeanette Vargas desestimó la demanda por difamación presentada por Drake contra Universal Music Group. El rapero buscaba responsabilizar al sello por la promoción de la canción de Kendrick Lamar Not Like Us, que lo acusa de pedofilia.

Vargas sostuvo que las afirmaciones de Lamar se presentan como opiniones y no como hechos verificables, por lo que no constituyen difamación, según informó Variety. Con ello, se da por cerrado un conflicto que trascendió el ámbito del rap y llegó a la cultura pop.

El tema fue interpretado en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos del país. La jueza enfatizó que el contexto de batalla de rap influye en cómo el público percibe las letras, que se consideran retórica y opinión.

Lanzada el 4 de mayo de 2024, Not Like Us incluye acusaciones que Lamar había repetido durante más de diez años sobre Drake y su supuesta hija secreta. La demanda de Drake alegaba que Universal explotó dichas acusaciones de forma peligrosa y lucrativa, aunque no mencionaba directamente al cantante.

En respuesta, Drake lanzó The Heart Part 6, un ‘diss track’ donde niega rotundamente cualquier conducta inapropiada, manteniendo vigente la rivalidad entre ambos artistas.