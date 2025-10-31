Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual a los 13 años por un sacerdote

El nuevo documental de Netflix "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" reveló uno de los episodios más trágicos en la vida del emblemático cantante mexicano, la violación que sufrió a los 13 años de edad por parte de un sacerdote para quien trabajaba.

La producción dirigida por María José Cuevas, que consta de cuatro episodios que se lanzarán semanalmente, incluye en su primer capítulo el testimonio del periodista Alejandro Brito, quien detalló cómo el religioso se aprovechó de la inocencia del joven Alberto Aguilera Valadéz, nombre real del artista.

Si tú ves su declaración se puede apreciar la difícil y solitaria infancia que tuvo, sin ninguna orientación ni apoyo familiar, ya que no tenía un hogar bien integrado. A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él", declaró Brito en el documental.

Esta revelación impactó profundamente a los seguidores del "Divo de Juárez", quien falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. El documental también aborda cómo el amaneramiento natural de Juan Gabriel le trajo múltiples problemas con las autoridades durante su juventud.

La producción se suma a la serie biográfica "Hasta que te conocí", que en 2016 mostró a través de 13 episodios los difíciles momentos que el artista enfrentó antes de alcanzar la fama internacional que lo caracterizó hasta su muerte.