Jonathan Bailey elegido como el hombre más sexy del mundo, según la revista People

Jonathan Bailey, el actor británico de 37 años, oriundo de Wallingford, Oxfordshire, conocido por encarnar a Lord Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix "Bridgerton", ha sido honrado por la revista People con el título de "Hombre más sexy del Año" (Sexiest Man Alive).

La noticia, revelada durante su aparición en "The Tonight Show with Jimmy Fallon", fue inmediatamente respaldada por los miles de fans que lo reconocen como el irresistible galán que ha cautivado audiencias globales.

Bailey, cuya trayectoria incluye destacadas participaciones en series como: "Broadchurch", "Leonardo" y "Fellow Travelers" (por la que fue nominado al Emmy), además de su rol protagónico en el musical "Wicked" y la última entrega de la saga "Jurassic World" fue calificado por el magazine como "una de las estrellas más irresistibles de Hollywood".

El actor tomó el título con su característico humor: “Es un enorme privilegio. Obviamente, estoy increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”, declaró.

En la entrevista con el medio, el intérprete admitió que la parte más difícil fue guardar el secreto, bromeando sobre la reacción de sus amigos y familiares. El actor es el 40º elegido por la publicación, que conmemora el honor con una espectacular sesión de fotos playeras y un amplio reportaje.

Este nombramiento marca un momento significativo, ya que Jonathan Bailey es el primer hombre abiertamente homosexual al que la revista otorga el famoso título desde su creación en 1985. Este hito subraya la creciente representación y visibilidad de la comunidad Lgbtq+ en la cultura popular global.