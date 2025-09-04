James Gunn confirma Superman: Man of Tomorrow, regreso esperado al cine en 2027

James Gunn confirmó el regreso de Superman al cine con la secuela Superman: Man of Tomorrow, que se estrenará el 9 de julio de 2027.

Los actores David Corenswet y Nicholas Hoult retomarán sus papeles como Superman y Lex Luthor, respectivamente.

El anuncio refleja la intención de Warner Bros. de revitalizar el universo cinematográfico de DC Comics después del éxito de la entrega anterior, que recaudó más de $611 millones de dólares a nivel mundial.

Junto a Corenswet y Hoult, se espera que vuelvan miembros del elenco principal de la película de 2025, como Rachel Brosnahan, Wendell Pierce y Skyler Gisondo, así como personajes del cómic como Metamorpho, Mr. Terrific, Rick Flag y Hawkgirl. Gunn continuará como director y guionista, asegurando continuidad creativa en el nuevo universo DC.

En el calendario de estrenos, Warner Bros. planea lanzar Supergirl en junio de 2026 y Clayface en septiembre del mismo año, mostrando un enfoque diverso que combina historias conocidas y nuevas propuestas.

El anuncio genera altas expectativas entre los fanáticos y representa un cambio notable para DC Studios, tras varios años sin superar los $300 millones en taquilla estadounidense. La continuidad de Gunn como líder creativo es vista como clave para mantener la coherencia narrativa y la calidad entre las próximas producciones.