J Balvin causa revuelo en las redes sociales por su impresionante cambio físico

El reconocido artista colombiano J Balvin se convirtió en el centro de atención en las redes sociales luego de que su entrenador personal compartiera un video que documenta su notable transformación física.

La conversación en el video inició con el entrenador preguntándole a Balvin si estaba usando un disfraz de superhéroe, a lo que el artista respondió con humor: "No, es la camisa que viene con el. Es la camisa que viene con los cuadritos. Son los disfraces de Superman”.

En efecto, el clip muestra a Balvin luciendo una camisa ajustada blanca, lo que provocó una broma por parte de su coach sobre los músculos que se marcaban. El entrenador comentó: "Mi amigo, ya se le dieron los cuadritos por arriba de la camisa y ya sabes que has hecho un trabajo de más." Tras el elogio y la celebración, de inmediato, el dúo lanzó un reto viral a sus seguidores que involucra una apetecible recompensa.

La dinámica se centró en un desafío. El entrenador preguntó al artista: "¿Cuántos comentarios tienen que haber para que tú te ganes tu hamburguesa?". De esta forma, establecieron el número. "Si mil personas comentan este vídeo mañana en vivo comemos hamburguesa".

Finalmente, el entrenador concluyó el video felicitando al artista por el esfuerzo: "Socio, felicidades. Estás bonito". La insistencia en que Balvin se quitara la camisa y realizara un "show" para sus seguidores resalta el éxito de su disciplina fitness y la celebración de su gran cambio físico.