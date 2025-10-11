Hospitalizan a Tatiana Capote tras sufrir un infarto

La actriz venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto el jueves 9 de octubre, y fue hospitalizada en el Memorial Hospital West, de Pembroke Pines, una hora al norte de Miami, Florida.

La información la dio a conocer el actor venezolano Franklin Vírgüez, a través de sus redes sociales.

Mi compañera por años y amiga por siempre Tatiana Capote sufrió un infarto y está hospitalizada en el memorial Hospital de Pembroke Pines. La actriz se encuentra en cuidados intensivos de dicho centro hospitalario", destacó el artista.

Por su parte, el periodista de farándula Diego Kapeky refirió que el esposo de la exreina de belleza, el también actor José Paniagua, la acompaña en el centro de salud.

Si bien Capote ya superó el infarto, su estado es delicado, agregó Kapeky.

Se le tuvo que realizar diálisis para purificar su sangre, y exceso de agua, ya que hasta la fecha no había podido expulsar la orina de su cuerpo por si sola", afirmó el comunicador social a través de su Instagram.

Nacida en La Habana, Cuba, con nacionalidad venezolana, Capote fue primera finalista en el Miss Venezuela ganado por Maritza Sayalero (nuestra primera Miss Universo), en 1979.

Tatiana destacó en las novelas De su misma sangre, Kapricho S. A., Marta y Javier, Rebeca, Roberta, La mujer prohibida, Destino de mujer, La revancha y otras.