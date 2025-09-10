HBO Max prepara una serie basada en “The Conjuring” tras éxito de su última película

La franquicia de terror “The Conjuring” dará el salto al formato televisivo: HBO Max está desarrollando una serie basada en la saga, según reportes publicados por Variety.

El proyecto comenzó a gestarse en 2023, pero fue el éxito en taquilla de “The Conjuring: Last Rites” que recaudó US$ 210 millones en su primer fin de semana a nivel mundial. Según Box Office Mojo, lo que impulsó su aprobación.

Peter Safran, productor de todas las películas, y James Wan, director de la cinta original de 2013, serán productores ejecutivos.

CNN en Español, medio que forma parte de Warner Bros Discovery al igual que HBO Max, informó que Nancy Won será la showrunner, guionista y productora de la serie.

Won ha trabajado en títulos como “Jericho”, “Everwood” y fue productora ejecutiva de “Jessica Jones”, de Marvel.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama de la serie, se especula que podría abordar casos no mostrados previamente en pantalla, basados en los archivos paranormales del matrimonio Warren.

La adaptación televisiva de “The Conjuring” se suma a la tendencia de convertir franquicias de terror en series.

Otro ejemplo es “It”, la película de 2017 basada en la obra de Stephen King, que también será transformada en serie bajo el título “It: Welcome to Derry”, con estreno previsto para octubre de 2025.