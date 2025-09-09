Gigi Hadid audicionó para ser Rapunzel en el live-action de Enredados

La modelo Jelena Noura Hadi, más conocida como Gigi Hadid, sorprendió al revelar que audicionó para el papel de Rapunzel en la versión live-action de Enredados que Disney tenía en desarrollo, antes de que la película fuera suspendida de manera indefinida.

En un artículo de portada de la revista Vogue, la modelo confesó que aunque el proyecto fue suspendido indefinidamente, ella se preparó arduamente para esta oportunidad.

Hadid no solo se enfocó en la actuación, sino que también tomó clases de canto para afrontar el desafío de interpretar a este icónico personaje. Aunque ha realizado varios papeles de voz y cameos en producciones como Ocean's 8, audición para Rapunzel representa un paso mucho más ambicioso.

Además, manifestó su orgullo por su desempeño en la audición, resaltando la importancia de haberse preparado para cantar. Aunque Gigi Hadid admitió que probablemente elegirían a una cantante profesional para el papel de Rapunzel, aseguró que estaba contenta con su escena de audición. Incluso se comprometió a compartirla más adelante con Kendall Jenner y el público, como muestra de su esfuerzo y evolución en el mundo de la actuación.

Es una nueva etapa en la carrera de Hadid, quien podría estar encaminada hacia papeles más sustanciales en el cine. Su transición de la moda a la actuación continúa generando expectativa y ofrece a sus seguidores una nueva faceta que promete explorar con entusiasmo y dedicación.