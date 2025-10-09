El diario plural del Zulia


Gene Simmons, icónico bajista de Kiss, hospitalizado tras accidente automovilístico en California

Según autoridades, Simmons se desmayó y colisionó con un vehículo estacionado. El músico de 76 años fue atendido en un hospital y ya está en casa. Su representante confirmó que Simmons se encuentra bien y ha retomado sus actividades laborales
El legendario bajista de Kiss, Gene Simmons, fue hospitalizado este miércoles tras verse involucrado en un accidente automovilístico en California, informó NBC4.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 hora local (20:00 GMT) en la Pacific Coast Highway, una de las rutas más icónicas del estado, a la altura de Malibú, cerca de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Simmons relató que se desmayó mientras conducía y chocó contra un vehículo estacionado.

El músico de 76 años fue trasladado a un hospital para ser examinado, aunque posteriormente pudo regresar a su hogar para continuar con su recuperación.

Un representante del artista declaró a la revista People: "Gene está bien y ya volvió al trabajo", asegurando que el incidente no afectará sus compromisos profesionales.

Simmons, conocido mundialmente por su característico maquillaje y su papel como miembro fundador de Kiss, se encuentra en buen estado de salud y continuará con sus actividades tras este susto.

