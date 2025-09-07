Florinda Meza se defiende tras llamar "defectos" a hijos de Chespirito: "Fue una broma"

La actriz Florinda Meza salió al paso de la polémica generada por una antigua entrevista que resurgió durante la emisión de la primera temporada de "Chespirito: Sin querer queriendo", en la que llamó “defectos” a los hijos del comediante Roberto Gómez Bolaños.

En un encuentro con la prensa, Meza aclaró que sus comentarios se hicieron “en tono de broma” y no con intención despectiva.

“Hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error’. Esas cosas se dicen de broma”, afirmó, al tiempo que señaló que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y amplificadas por medios y redes sociales para generar un "sensacionalismo innecesario".

La actriz también defendió su relación con Gómez Bolaños, asegurando que siempre la construyó con “cariño y complicidad” y respetó la memoria del comediante, más allá de los juicios externos sobre su vida personal.

A pesar de sus explicaciones, la polémica provocó una ola de comentarios negativos en redes sociales, mientras que otros usuarios le dieron el beneficio de la duda y señalaron que sus palabras fueron malinterpretadas con el tiempo.

La entrevista que desató la controversia se remonta a un momento en que Meza afirmó: “Roberto tenía siete defectos: seis hijos y una esposa”. Gómez Bolaños, visiblemente incómodo, respondió que eso no era así, pero Meza insistió en que no serían defectos si los hijos “fueran de ella”.

Cabe recordar que Meza y Gómez Bolaños nunca tuvieron hijos juntos, y todos los descendientes del comediante provienen de su anterior relación con Graciela Fernández.