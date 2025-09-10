Filtración y defensa: el comunicado legal de Beéle que sacude las redes

El equipo legal del artista Beéle ha revelado que se están tomando medidas enérgicas tras la filtración de un video de carácter privado, ya que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas

En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, Brandon de Jesús López, nombre de pila del intérprete, se desliga categóricamente de la difusión de dicho material y subraya que su carrera y su prestigio no se verían beneficiados por este tipo de acciones. "Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", señala el comunicado.

La nota legal especifica que se han coordinado acciones en Colombia y Estados Unidos para identificar y sancionar a los implicados, "contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material".

Se están realizando diligencias para preservar la evidencia y notificar a las plataformas digitales para que retiren el contenido.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a la conciencia, advirtiendo que la difusión de este material constituye "violencia digital" y un delito que afecta los derechos de las personas.