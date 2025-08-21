Felipe Peláez realizará su concierto más grande en el Zulia el próximo #14Feb

Maracaibo se prepara para vivir una noche histórica. El cantautor colombo-venezolano Felipe Peláez anunció este jueves 21 de agosto, durante una rueda de prensa la Volterra Steak House, que el 14 de febrero de 2026 ofrecerá el concierto más grande de su carrera en solitario en el Zulia: “Maracaibo, vos y yo”, en el emblemático Palacio de Eventos.

“Vengo a anunciarles este nuevo sueño en mi carrera me llena de emoción. Este será el concierto más grande de mi vida en territorio zuliano. Vamos a celebrar mi cumpleaños, el amor y la amistad, todos juntos”, expresó Peláez.

El artista, con más de 21 años de trayectoria musical, destacó que cantar en el Palacio de Eventos era una de sus grandes metas pendientes en Venezuela.

“Hemos estado en escenarios importantes como el Poliedro de Caracas y logramos un ‘sold out’ en el Teresa Carreño, pero siempre tuve la espinita de hacer un Palacio a título personal. Quiero un palacio felipista, mío, diseñado especialmente para mi público”, afirmó.

El show contará con una producción de gran escala, creada por un equipo que ya trabaja en ofrecer un espectáculo innovador, con una estrategia que busca involucrar a todos los sectores de la sociedad zuliana.

Además, Peláez adelantó que recorrerá diversos rincones de la ciudad para la realización de un producto audiovisual exclusivo, llevando su música y esencia a cada espacio cultural de Maracaibo.

El intérprete prometió una noche inolvidable: “Quiero ver el Palacio repleto, con todos alzando la mano y cantando juntos. El 14 de febrero de 2026 será una fecha para celebrar la música, el amor, la amistad y la vida”.

“Maracaibo, vos y yo” será un espectáculo único, lleno de sorpresas y con casi todos los éxitos del intérprete del “Amor más grande del planeta”, pensado para conectar con el público zuliano y marcar un antes y un después en su carrera.