Feid anuncia una pausa para descansar y regresar con más fuerza al escenario

El reconocido artista urbano colombiano Feid sorprendió a sus fanáticos al anunciar una pausa temporal en su carrera musical. Según explicó el cantante, esta decisión responde a la necesidad de un merecido descanso tras un año lleno de giras y presentaciones que, si bien fueron exitosas, lo llevaron a necesitar tiempo para recargar energías.

En su comunicado, Feid enfatizó que el retiro no es definitivo, sino una interrupción necesaria para cuidar su bienestar personal y creativo. “El año 2025 fue intenso, y estoy profundamente agradecido con todos mis seguidores por acompañarme en cada ciudad y en cada escenario”, expresó el artista.

Durante este período, invitó a sus seguidores a mantener viva su música, recomendando escuchar temas como “Princesa”, “Body” y “Sagrado”, asegurando que su esencia permanece intacta en cada canción. La noticia ha generado reflexión sobre las altas exigencias de la industria musical actual y la importancia de cuidar la salud física y emocional de los artistas.

Feid concluyó su mensaje destacando la conexión con sus fans y asegurando que regresará a los escenarios con renovadas energías, reafirmando que esta pausa es solo un respiro temporal en una carrera que sigue en plena ascensión.