El diario plural del Zulia


Feid anuncia una pausa para descansar y regresar con más fuerza al escenario

El retiro no es definitivo y busca recargar energías para continuar su carrera. Feid agradeció el apoyo de sus seguidores durante sus giras y logros recientes. Invitó a mantener viva su música escuchando sus éxitos mientras toma un respiro
MagazineVF Home
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial

El reconocido artista urbano colombiano Feid sorprendió a sus fanáticos al anunciar una pausa temporal en su carrera musical. Según explicó el cantante, esta decisión responde a la necesidad de un merecido descanso tras un año lleno de giras y presentaciones que, si bien fueron exitosas, lo llevaron a necesitar tiempo para recargar energías.

En su comunicado, Feid enfatizó que el retiro no es definitivo, sino una interrupción necesaria para cuidar su bienestar personal y creativo. “El año 2025 fue intenso, y estoy profundamente agradecido con todos mis seguidores por acompañarme en cada ciudad y en cada escenario”, expresó el artista.

Durante este período, invitó a sus seguidores a mantener viva su música, recomendando escuchar temas como “Princesa”, “Body” y “Sagrado”, asegurando que su esencia permanece intacta en cada canción. La noticia ha generado reflexión sobre las altas exigencias de la industria musical actual y la importancia de cuidar la salud física y emocional de los artistas.

Feid concluyó su mensaje destacando la conexión con sus fans y asegurando que regresará a los escenarios con renovadas energías, reafirmando que esta pausa es solo un respiro temporal en una carrera que sigue en plena ascensión.

Siga leyendo
Lea también

Israel recibe el cuerpo de un rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja

Israel recibió de Hamas el cuerpo de un rehén gracias a mediación humanitaria

Reuters: Gold Reserve destapa presunta red de sobornos en la subasta de Citgo

Rosalía publicará su nuevo álbum "Lux" el próximo #7Nov

Comentarios
Cargando...