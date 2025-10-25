Fallece la cantante y actriz Floria Márquez durante una presentación en Caracas

El mundo del espectáculo venezolano está de luto tras conocerse la muerte de la reconocida intérprete y actriz Floria Márquez, una de las voces más queridas y emblemáticas del país. La artista falleció la noche del sábado mientras ofrecía un concierto en El Hatillo, Caracas, según confirmaron allegados y figuras del medio artístico.

La periodista Carmela Longo fue una de las primeras en informar el hecho a través de sus redes sociales, expresando su conmoción ante la noticia.

“No salgo de la impresión de enterarme de la muerte de la excelente artista y persona Floria Márquez en pleno show. Mis condolencias a su esposo, Pedrito López. QEPD”, escribió Longo.

De acuerdo con versiones preliminares, Márquez sufrió un presunto accidente cerebrovascular fulminante mientras interpretaba el segundo tema de la noche durante su presentación en Casa Anauco, en el municipio El Hatillo.

Su esposo, el músico Pedro López, confirmó la lamentable noticia a través de un mensaje publicado en Instagram, donde relató con profundo dolor los últimos momentos de la artista:

Mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba.”

Márquez, conocida por su carisma, elegancia escénica y potente voz, fue considerada una de las grandes intérpretes del bolero y la canción romántica en Venezuela, además de haber desarrollado una destacada carrera en teatro y televisión. Su estilo versátil y su conexión con el público le valieron el aprecio de varias generaciones.

Artistas, periodistas y seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de pesar, recordando su legado artístico y su inquebrantable pasión por la música.