Fallece Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae

El fundador de la agrupación musical zuliana Tecupae, Gustavo Suárez Sarcos, falleció este miércoles 3 de septiembre, tras librar una dura batalla contra el cáncer.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Zulia, informó a través de sus redes sociales sobre el deceso de este artista zuliano, quien era hermano de los periodistas Mariana Suárez Sarcos y Tomás Suárez Sarcos.

En este momento de duelo, oramos por su alma y extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares y seres queridos", expresó el gremio periodístico.

Gustavo Suárez deleitaba a los seguidores de Tecupae en la ejecución del acordeón, además de haberse desempeñado como uno de los directores del conjunto musical.