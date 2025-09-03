Fallece Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae
El fundador de la agrupación musical zuliana Tecupae, Gustavo Suárez Sarcos, falleció este miércoles 3 de septiembre, tras librar una dura batalla contra el cáncer.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Zulia, informó a través de sus redes sociales sobre el deceso de este artista zuliano, quien era hermano de los periodistas Mariana Suárez Sarcos y Tomás Suárez Sarcos.
En este momento de duelo, oramos por su alma y extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares y seres queridos", expresó el gremio periodístico.
Gustavo Suárez deleitaba a los seguidores de Tecupae en la ejecución del acordeón, además de haberse desempeñado como uno de los directores del conjunto musical.
Toda una vida juntos, tantas historias, el colegio, las tardes de ensayos, los shows con Tecupae, los maravillosos viajes, tus regaños tan oportunos, pero lo que más valoro y agradezco en la vida es haber tenido tu entregada y siempre presente hermandad. Fuiste siempre fuerte y preocupado por todos nosotros y definitivamente un ejemplo de espíritu que vamos a seguir. Te vamos a extrañar un mundo hermano", dijo Luis Leal, músico de la agrupación Voz Veis, mediante Instagram.