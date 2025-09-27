El diario plural del Zulia


Fallece Camucha Negrete, destacada actriz y querida presentadora peruana a los 80 años

La actriz padecía un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su salud. Su trayectoria dejó huella en el público por su talento y carisma únicos. Los detalles sobre su velatorio se anunciarán en las próximas horas
Carmen Julia Chávez Negrete, conocida artísticamente como Camucha Negrete, falleció este sábado 27 de setiembre a los 80 años, según confirmaron sus familiares en redes sociales con “profunda tristeza”. La actriz peruana, recordada por su participación en cine, teatro y televisión, enfrentaba en las últimas semanas un avanzado cáncer de hígado que complicó su estado de salud.

“Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones”, expresaron sus seres queridos, quienes también agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante este difícil momento. La extensa carrera de Negrete dejó una marca imborrable en la cultura peruana, siendo ejemplo de talento y dedicación.

Los detalles sobre su velatorio y homenaje póstumo serán comunicados por la familia en el transcurso del día. Camucha Negrete deja un legado de actuaciones memorables y el cariño de innumerables seguidores que la recordarán siempre.

