Ex Miss Universo Stefania Fernández se retira los implantes mamarios por problemas de salud

La reconocida ex Miss Venezuela y Miss Universo, Stefanía Fernández, anunció públicamente que se sometió a una explantación mamaria. A través de sus redes sociales, la modelo explicó que la decisión se tomó luego de enfrentar meses de exámenes médicos y experimentar diversos problemas de salud que, en ocasiones anteriores, ya había compartido con sus seguidores.

La modelo venezolana expresó sentirse orgullosa y agradecida por el apoyo recibido de su familia, sus hijos y su comunidad en línea.

En su comunicado, destacó que su prioridad es su salud y el bienestar de su familia. Aunque no especificó el padecimiento, se sabe que los síntomas que sufría están relacionados con el Síndrome de Autoinmune Inducido por Adyuvantes, también conocido como enfermedad por implantes mamarios.

Esta afección, aunque no reconocida por toda la comunidad médica, es descrita como una reacción autoinmune o inflamatoria del cuerpo a las sustancias extrañas de las prótesis, como la silicona. Entre los síntomas que provoca se encuentran la fatiga, dolores musculares y articulares, y pérdida de memoria.

Fernández también compartió una imagen de las prótesis que le fueron retiradas y manifestó que, más adelante, ofrecerá detalles sobre su proceso de recuperación. La publicación de la Miss Universo 2009 ha generado una gran cantidad de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han aplaudido su sinceridad y valentía al compartir una experiencia tan personal y delicada.