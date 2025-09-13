Estrenos de septiembre en Netflix que no te puedes perder

Septiembre llega cargado de estrenos que prometen conquistar tanto a los amantes del drama como a los seguidores de la ciencia ficción, el thriller y la acción. Desde emocionantes miniseries hasta nuevas temporadas de series que han arrasado, estos son los estrenos que no puedes dejar pasar este mes.

'Black Rabbit' (Estreno: 18 de septiembre)

Jude Law y Jason Bateman protagonizan esta miniserie de 8 episodios que te mantendrá pegado a la pantalla. La trama sigue a un exitoso dueño de un local de moda en Nueva York cuya vida se ve alterada cuando su hermano caótico regresa a su vida. Detrás de esta serie están Zach Baylin y Kate Susman, quienes ya colaboraron con Law en el thriller 'The Order'. Si te gustan los dramas familiares intensos con toques de suspense, 'Black Rabbit' es una opción imperdible.

'El refugio atómico' (Estreno: 19 de septiembre)

Los creadores de 'La Casa de Papel' presentan una nueva propuesta de ciencia ficción que promete atraparte. En 'El refugio atómico', un grupo de millonarios busca refugiarse en un búnker de lujo ante la amenaza de una III Guerra Mundial. Aunque las últimas creaciones de los mismos productores no han tenido el mismo impacto, este concepto suena muy prometedor y podría ser una de las sorpresas del mes.

'Alice in Borderland', Temporada 3 (Estreno: 25 de septiembre)

La serie japonesa basada en el famoso manga de Haro Aso continúa en Netflix con una nueva temporada. 'Alice in Borderland' fue todo un éxito y ahora regresa con más misterio y adrenalina, más allá de lo que ocurría en el manga original. Los personajes interpretados por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya y el resto del elenco regresan para desvelar nuevos secretos y desafíos. Si eres fan de los thrillers de acción con giros inesperados, esta temporada te dejará sin aliento.

'La casa Guinness' (Estreno: 25 de septiembre)

Steven Knight, el creador de 'Peaky Blinders', regresa con un nuevo drama histórico. En 'La casa Guinness', el impacto de la muerte del magnate cervecero Benjamin Guinness se profundiza a través de la historia de sus cuatro hijos, que deben enfrentarse a un nuevo orden familiar y empresarial. Con un reparto impresionante que incluye a Louis Partridge, Anthony Boyle y James Norton, esta serie promete ser un viaje fascinante al corazón de una de las dinastías más poderosas.

'Incontrolables' (Estreno: 25 de septiembre)

Esta miniserie canadiense de 8 episodios, protagonizada por Mae Martin y Toni Collette, ofrece un intrigante vistazo a un pequeño pueblo donde la policía comienza a cuestionar la actividad de un colegio para adolescentes problemáticos, especialmente en torno a su excéntrica fundadora. 'Incontrolables' promete mantenernos al borde del asiento con una mezcla de misterio, drama y suspenso.

'Mantis' (Estreno: 26 de septiembre)

Si eres fan de la acción trepidante, no te puedes perder el spin-off de 'Booksoon debe morir', uno de los mayores éxitos de Netflix. En 'Mantis', seguimos a un personaje mencionado en la película original, que regresa de sus vacaciones solo para encontrar un caos absoluto en un mundo de asesinos. Si te gustan las historias de acción con personajes complejos y llenos de tensión, 'Mantis' será un estreno que no querrás perderte.

Septiembre está lleno de estrenos emocionantes para todos los gustos. Ya sea que busques una miniserie de suspenso, un drama histórico o una aventura de acción, este mes tiene algo para todos.