Error en la Corte Suprema de México: en lugar del himno nacional, sonó Marc Anthony

Un insólito momento se robó la atención en una sesión oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) de México, cuando en lugar del tradicional y solemne himno nacional, los altavoces del recinto resonaron con el vigoroso ritmo de “Qué precio tiene el cielo”, del reconocido salsero Marc Anthony.

El hecho ocurrió el sábado 25 de octubre, durante la ceremonia protocolaria de entonación del himno. Al concluir la sesión, los magistrados se levantaron de sus asientos, esperando la melodía patriótica. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes y de quienes seguían la transmisión en vivo, los primeros acordes que se escucharon fueron los de un éxito del artista puertorriqueño.

El audiovisual captura la expresión de sorpresa e incredulidad en el rostro de algunos ministros, no tardó en ser capturado y difundido masivamente en redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de minutos.

Ante el error, el personal técnico actuó con rapidez y corrigió la reproducción, cambiándola al himno nacional mexicano. No obstante, para entonces, el fragmento con la canción de Marc Anthony ya se había convertido en el protagonista involuntario de la jornada.

Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) de México no se ha pronunciado oficialmente para explicar las causas del error técnico que le dio un toque de farándula a una de sus sesiones más formales.