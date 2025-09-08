Empoderamiento femenino y diversidad musical protagonizan los MTV VMA’s 2025 desde Nueva York

La edición número 41 de los MTV Video Music Awards se celebró el domingo 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, reuniendo a las figuras más influyentes de la industria musical.

La gala, conducida por LL Cool J, estuvo marcada por el protagonismo femenino, con artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Mariah Carey llevándose los principales galardones.

Lady Gaga fue reconocida como “Artista del Año”, mientras que Ariana Grande se llevó el “Vídeo del Año” por “Brighter Days Ahead” y el premio a mejor artista pop.

Por su parte, Mariah Carey recibió el prestigioso Michael Jackson “Video Vanguard Medley”, además de ganar su primer VMA en la categoría mejor R&B por “Type Dangerous”.

No puedo creer que esté recibiendo mi primero VMA esta noche”, expresó Carey en su emotivo discurso.

La gala también incluyó homenajes especiales, como el tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio, con una presentación de Steven Tyler, Joe Perry, Yungblund y Nuno Bettencourt.

La presencia latina se hizo sentir con fuerza en los MTV Video Music Awards

- Bad bunny destacó con su corto “Debí Tirar Más Fotos”, nominado en dos categorías.

- Shakira se llevó el premio a Mejor Video Latino por “Soltera”.

- J Balvin encendió el escenario junto a DJ Snake con una presentación que fusionó ritmos urbanos y electrónicos.

- Ricky Martin fue galardonador con el Latin Icon Award, dedicándolo a sus hijos. Según el portal People en español, “la música latina continúa ganando terreno en los premios más importantes del mundo”.