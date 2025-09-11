Elegancia galáctica: El Real Madrid Femenino deslumbra con su nuevo uniforme diseñado por Louis Vuitton

Por primera vez, Louis Vuitton ha puesto a disposición del equipo femenino su experiencia en sastrería.La colección no solo incluye los tradicionales trajes formales, sino también una línea de viaje más relajada.

El diseño integra la elegancia de la marca con la identidad del club, con una etiqueta especial de piel de becerro cosida en las solapas de las chaquetas, los jerséis y los polos.

Esta asociación es un reflejo de la creciente presencia de Louis Vuitton en el mundo del deporte. La firma ha sido patrocinadora de eventos de gran importancia, como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al vestir al Real Madrid Femenino, Louis Vuitton refuerza su compromiso y se posiciona como un referente en la intersección entre la moda y el deporte