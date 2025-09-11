El regreso de Jane Fonda: Protagonista en el desfile de L'Oréal Paris 2025

Fonda no estará sola en la pasarela. A ella se unirán otras embajadoras de L'Oréal Paris, incluyendo a la aclamada actriz Gillian Anderson, la supermodelo Kendall Jenner y la legendaria Helen Mirren, en lo que se perfila como un espectáculo lleno de estrellas.

Según la fuente WWD, el desfile busca darle un giro feminista al lema nacional de Francia, “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.

L'Oréal Paris reinterpretará este concepto como “Libertad, Igualdad, Sororidad, Tú lo vales”, un mensaje que resuena con la filosofía de empoderamiento de la marca.

Para aquellos que no puedan asistir en persona, el evento será transmitido en vivo a través de múltiples plataformas digitales, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube, Roblox y el sitio web oficial de L'Oréal Paris. Permitiendo a una audiencia global ser parte de esta celebración de la moda y la belleza.