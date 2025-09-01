Dwayne “La Roca” Johnson se hace viral por su notorio cambio físico

El reconocido actor Dwayne Johnson sorprendió al público y a la prensa internacional con una imagen radicalmente distinta durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.

“La Roca”, conocido mundialmente por su imponente físico y sus papeles de acción, lució una figura notablemente más delgada, resultado de una transformación física para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.

La presencia de Johnson en el evento, acompañado por su coprotagonista Emily Blunt, marcó uno de los momentos más comentados del fin de semana en la ciudad italiana, según reportó The New Yorker.

El cambio en la apariencia de Dwayne Johnson fue evidente desde su asistencia al evento Miu Miu Women’s Tales el sábado por la noche, donde vistió una camisa azul abotonada y pantalones negros. La transformación se hizo aún más notoria el lunes, durante la sesión de fotos oficial de la película, en la que el actor optó por una camisa azul de manga corta y pantalones blancos.

La drástica reducción de peso y masa muscular generó un intenso debate en redes sociales. Usuarios de X (antes Twitter) viralizaron imágenes del actor, apodándolo en tono humorístico “The Pebble” (“La Piedra Pequeña”), en alusión a su apodo habitual “La Roca”. Entre los comentarios más destacados, algunos seguidores expresaron: “Está tan delgado”, “Vaya, es la mitad de lo que era” y “Impresionante transformación”.

En The Smashing Machine, Johnson asume el reto de encarnar a Mark Kerr, una leyenda de la UFC y las artes marciales mixtas que enfrentó una dura batalla contra la adicción a medicamentos recetados. Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, exesposa de Kerr. La película, que tuvo su estreno en Venecia el lunes por la noche, explora tanto la faceta deportiva del protagonista como los aspectos más personales y oscuros de su vida, según detalló The New Yorker.

La reacción del público en redes sociales reflejó sorpresa y admiración por el compromiso de Johnson con el papel. Los comentarios sobre su nueva silueta se multiplicaron, destacando la capacidad del actor para reinventarse y asumir desafíos físicos y emocionales fuera de su zona de confort habitual. La viralización de su imagen en plataformas digitales subrayó el impacto cultural de su transformación y el interés que genera cada uno de sus proyectos.

Durante la conferencia de prensa celebrada el lunes en Venecia, Johnson abordó el significado personal de este papel y reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood.

El actor explicó que, a lo largo de su carrera, la industria lo ha encasillado en roles de acción y éxitos de taquilla, lo que le generó una inquietud interna: “Cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, todo gira en torno a la taquilla. Persigues la taquilla, y la taquilla puede ser muy ruidosa y te puede empujar a una categoría, a un rincón. Este es tu carril y esto es lo que haces, esto es lo que Hollywood quiere que hagas”, declaró Johnson en palabras recogidas por The New Yorker.

El intérprete de “Jumanji” profundizó en su deseo de explorar nuevas facetas artísticas: “Tenía ese deseo ardiente y esa voz que me decía: ‘¿Y si hay algo más? ¿Y si puedo?’ Muchas veces es difícil saber de lo que eres capaz cuando te han encasillado en algo. A veces, necesitas que personas a las que amas y respetas, como Emily y Benny, te digan que puedes hacerlo”.

Johnson también compartió una reflexión sobre su vida y carrera: “Hace unos años, empecé a preguntarme si estaba viviendo mi sueño o el de otras personas. Puedes seguir la corriente y no querer cambiar nada, o decidir que quieres vivir tus propios sueños y aprovechar todo lo que has experimentado, incluso aquello de lo que has huido”.