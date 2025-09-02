Dwayne Johnson impresiona en Venecia con The Smashing Machine

Con una ovación de pie que duró al menos 15 minutos, el actor norteamericano Dwayne Johnson, conocido popularmente como “The Rock”, vivió un momento conmovedor en la edición número 82 el Festival Internacional de Cine de Venecia. El actor lloró tras el estreno de su nuevo filme “The Smashing Machine”, donde encarnó al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr.

Durante décadas ha sido sinónimo de cine comercial gracias a títulos como Jumanji, Black Adam o Fast & Furious, sorprendió al público con una interpretación cruda y vulnerable, muy alejada de los papeles de acción que lo catapultaron a la fama. El actor dejó atrás sus tradicionales papeles de acción mostrando en esta película un lado más crudo y vulnerable que muestra una acción actoral notable.

En esta producción de A24, con estreno previsto para noviembre, Johnson se somete a un cambio físico radical. Con la ayuda de prótesis y una caracterización minuciosa, da vida a Kerr, dos veces campeón de peso pesado de UFC en los años 90, un hombre talentoso pero atormentado por sus demonios personales.

La actuación fue calificada como visceral y honesta, recordando a la audiencia el renacer de Brendan Fraser en The Whale, también aclamado en Venecia en 2021. La complicidad entre ambos actores ya había quedado demostrada en Jungle Cruise, pero en este proyecto adquiere una dimensión mucho más dramática, durante la proyección, la actriz también recibió un caluroso reconocimiento del público.

La película producida por A24 y con estreno 2025, va más allá de la lucha libre para contar una historia intima de amor y lucha personal. Johnson destacó que representa un paso hacia un cine más profundo que busca contar " otra cosa ", distinta a la taquilla, evocando un tejido narrativo que una trayectoria Mark kerr con su esposa Dawn, interpretada por Blunt.

La actuación ha generado rumores en medios especializados sobre una posible candidatura al Oscar para Jhonson consolidando " The Smashing Machine " como una de las películas favoritas para la temporada de premios.

El actor confesó en entrevistas previas que eligió este proyecto porque buscaba un desafío diferente: “Quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad y el dolor”, señaló. Con esta declaración, dejó claro que su carrera ha entrado en una nueva etapa, donde la autenticidad y la profundidad dramática son sus principales motivaciones.

Con esta fusión de talento, sentimiento verdadero y relato emotivo," The Smashing Machine " se posiciona como uno de los títulos más fuertes de la temporada de premios. Si el recibimiento en Venecia es un indicio, Dwayne Johnson podría estar encaminado a la nominación más importante de su carrera: el Oscar.