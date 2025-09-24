Dua Lipa negó haber despedido a su agente y desmintió a periódico británico

La cantante británico-albanesa Dua Lipa desmintió este miércoles las afirmaciones del tabloide británico "The Mail on Sunday", que aseguraba que había despedido a su agente, David Levy, por presuntamente exigir la exclusión del trío de rap irlandés Kneecap del festival de Glastonbury.

En una publicación en Instagram, Lipa calificó la noticia de "completamente falsa" y criticó el "lenguaje provocador" utilizado por el medio, acusándolo de buscar generar división en línea para atraer visitas, recogió Swissinfo.

La artista aclaró que Levy no forma parte de su equipo desde principios de 2025 y se desvinculó de las acciones de este y de "otros ejecutivos musicales", sin especificar a qué actos se refería.

No apruebo las acciones de David Levy ni de otros ejecutivos hacia un artista que expresa su verdad", afirmó, al tiempo que lamentó el tratamiento mediático del caso.

El "Daily Mail" había publicado, citando "fuentes de la industria musical", que Lipa, conocida por su postura propalestina, habría solicitado un nuevo agente tras suponer que Levy apoyaba la guerra en Gaza y se oponía a la actuación de Kneecap. Sin embargo, la agencia William Morris Endeavor (WME), que representa a la cantante, emitió un comunicado a la BBC desmintiendo categóricamente estas afirmaciones.

WME precisó que Levy dejó de trabajar con Lipa en 2019, manteniendo solo un rol de asesor hasta principios de este año, y que desde 2022 el padre de la artista, Dukagjin Lipa, es su mánager principal.

El conflicto se originó por una supuesta carta firmada por Levy, dirigida a Michael y Emily Eavis, organizadores de Glastonbury, en la que pedía la exclusión de Kneecap del festival, acusándolos de hacer apología del grupo libanés Hizbulá durante un concierto. Lipa, en su declaración, reiteró su rechazo a la narrativa del tabloide y defendió el derecho de los artistas a expresar sus posturas.