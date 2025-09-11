Donatella Versace recibirá el premio "Positive Change Award" en los Cfda Fashion Awards

El Consejo de Diseñadores de Moda de América (Cfda) anunció que Donatella Versace será la galardonada con el Positive Change Award en la próxima edición de los Cfda Fashion Awards, que se celebrará el 3 de noviembre.

El reconocimiento destaca el compromiso de la diseñadora con causas sociales y su influencia positiva en la comunidad.

Según el comunicado oficial de la Cfda, este premio se le otorga a Versace por su “filantropía, su inquebrantable defensa de la comunidad LGBTQ+ y su dedicación al apoyo de jóvenes talentos”.

La ceremonia, que tendrá lugar en Nueva York y será presentada por Amazon Fashion, reunirá a las figuras más destacadas de la industria para celebrar los logros de sus miembros.

Este galardón subraya el legado de Versace no solo como una visionaria de la moda, sino también como una líder que ha utilizado su plataforma para generar un impacto significativo.

A lo largo de su carrera, ha sido una voz activa y un pilar de apoyo para causas que van más allá del diseño, consolidando su reputación como una figura influyente tanto en el mundo de la moda como en el ámbito social.