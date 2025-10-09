Dolly Parton tranquiliza a sus seguidores tras rumores sobre delicado estado de salud

La reconocida cantante de country Dolly Parton recurrió este miércoles a un video en redes sociales para desmentir rumores sobre su salud.

Con humor y energía, la artista de 79 años afirmó: "¡Aún no estoy muerta!", buscando tranquilizar a sus seguidores tras la cancelación de varias presentaciones recientes.

Parton señaló: "Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!". La cantante pidió que su mensaje fuera escuchado directamente para evitar confusiones y rumores.

La ola de preocupación comenzó cuando su hermana, Freida Parton, compartió un mensaje en Facebook solicitando oraciones por Dolly. Posteriormente, aclaró que no quería generar alarma, sino apoyo y solidaridad de los fans.

La artista también anunció que sus conciertos en Las Vegas se pospondrán hasta septiembre de 2026 por razones de salud no detalladas. Además, confirmó que no participará en la ceremonia de los Governors Awards el próximo 16 de noviembre, donde sería homenajeada con un Óscar honorífico.

Con su característico sentido del humor, Dolly concluyó que aún tiene muchos proyectos pendientes y que continuará activa en su carrera, tranquilizando así a quienes se habían preocupado por su estado de salud.