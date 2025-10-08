Disney incorpora nuevos personajes robóticos de los Muppets, Zootopia y Frozen en Florida

Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, está introduciendo nuevos personajes robóticos (audio-animatrónicos) en sus atracciones, según un anuncio reciente. Estas innovaciones incluyen:

Rock 'n' Roller Coaster Starring The Muppets: La montaña rusa en Disney's Hollywood Studios se transformará y reabrirá en verano de 2026 con un tema basado en The Muppets. Incluirá figuras animadas de Scooter y los pingüinos músicos en un estudio de grabación, con un diseño vibrante y psicodélico en la guitarra exterior.

Zootopia: Better Zoogether!: Este espectáculo en 4D, inspirado en Zootopia y su secuela, abrirá el 7 de noviembre en Animal Kingdom. Presentará la primera figura audio-animatrónica de Benjamin Clawhauser, interactuando en una celebración del "Zoogether Day".

Frozen Ever After: En Epcot, las figuras de Anna, Elsa y Kristoff serán actualizadas con modelos más realistas, basados en la tecnología usada en World of Frozen en Hong Kong Disneyland.

Según reseña EFE, estas mejoras, lideradas por Walt Disney Imagineering, combinan animación, ingeniería y narrativa para renovar atracciones clásicas e integrar propiedades de Disney Animation con tecnología avanzada de audio-animatrónica, una innovación clave desde la apertura de Disneyland en 1955.